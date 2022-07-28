齒模製造工卻幫人補牙裝假牙 判刑7月沒收2548萬

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（中央社記者吳哲豪彰化28日電）楊男從事齒模製造，未取得牙醫執照，卻在彰化埤頭鄉開設牙醫診所幫民眾填補蛀牙等，涉犯醫師法非法執行醫療業務罪，彰化地院判處楊男徒刑7個月，沒收犯罪所得2548萬餘元。

根據彰化地方法院今天公布的刑事判決書，楊男從事齒模製造，未取得牙醫師資格，卻從民國105年開始，陸續購入牙科治療椅、診療器械及相關藥物，在彰化縣埤頭鄉溪林路一間透天厝開設牙醫診所，讓患者預約補牙、修磨安裝假牙及根管治療。

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判決書指出，今年3月，彰化縣衛生局人員接獲民眾檢舉，會同員警前往現場稽查，當場查獲楊男在幫民眾看牙，彰化地檢署依違反醫師法起訴楊男；法官審理此案時，也發現楊男87年及96年2度私設牙科診所違反醫師法獲緩刑。

法官認為，楊男未能從前案中記取教訓，法治觀念薄弱，且被告擅自執行醫療業務，對於犯罪實際所得閃爍其詞，認為楊男涉犯醫師法非法執行醫療業務罪，處有期徒刑7個月，另從楊男住處扣得的帳冊，查出不法所得高達新台幣2548萬9200元，也全部沒收，全案仍可上訴。（編輯：陳仁華）1110728