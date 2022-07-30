毒品買賣糾紛男子遭軟禁凌虐 警救人逮5嫌

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（中央社記者劉建邦台北30日電）陳姓男子向竹聯幫謝姓男子買毒品咖啡包，因少付新台幣3000元及騷擾其女友，遭迷昏囚禁凌虐，陳男被釋放後報警。警方先依法移送陳男，再循線逮捕謝男等5人到案，詢後送辦。

台北市警察局刑事大隊今天召開記者會，偵一隊隊長曾文勇說，日前接獲陳姓男子報案，遭下藥迷昏並押至汽車旅館囚禁凌虐、簽本票。警方組專案小組查緝。

警方查出，32歲陳姓男子曾向有竹聯幫背景的25歲謝姓男子買毒品咖啡包，雙方談妥以1萬6000元交易，陳男僅付1萬3000元，引發謝男不滿。

謝姓男子事後又發現陳男覬覦騷擾其女友，於是設局誘騙陳男喝下摻有FM2飲料後，再把人押至汽車旅館囚禁，並持空氣槍、球棒凌虐被害人，事後要家屬付30萬元及強逼被害人簽10萬元本票，直到陳男家屬匯款3萬元，被害人才被釋放。

警方說，陳姓男子被釋放後報警，因涉嫌購買毒品，警詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌把人移送桃園地檢署偵辦，並持續追緝謝姓男子等人到案。

警方跟監發現，謝姓男子曾因友人到基隆市某診所看診，期間認為院方態度不佳、報價太貴，謝男和小弟持鋁棒砸毀診所門窗後逃逸。

北市刑大日前掌握謝姓男子等人處所，前往逮人，循線逮捕謝男等5人到案，搜出鋼珠槍、鎮暴槍等物。警詢後依妨害自由、恐嚇取財等罪嫌把謝男等5人移送桃園地檢署偵辦。（編輯：方沛清）1110730