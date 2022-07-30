金門落海里長遺體漂至中國 晚間運回家屬哭斷腸

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（中央社記者黃慧敏金門縣30日電）金門縣金沙鎮光前里長黃文成昨天開舢舨出海釣魚失聯，金門海巡漏夜搜尋；今天上午中國紅十字會回報，在圍頭海域找到1具遺體，經照片確認為黃文成，遺體晚間送回金門。

海巡署第12巡防區於昨晚近8時接獲家屬報案稱，金門籍舢舨「小黑號」昨天上午在復國墩外海釣魚，直到傍晚仍未返航，疑似落海失聯請求派艇搜尋。

第12巡防區接獲通報後，立即調派線上巡防艇在復國墩海域展開搜救行動，同時向國搜中心申請直升機支援聯合搜救任務，總共派遣35噸級及近岸CP艇共9艘次35人次，空偵機也在上午抵達現場協助搜尋。

金門縣府秘書長陳祥麟、金沙鎮長吳有家一早也到復國墩的指揮中心關切，並同步請中國紅十字會協尋。中方稍後回報，在圍頭外海發現1具遺體，經由金門紅十字會在上午10時35分以照片讓家屬辨識特徵，確認為黃文成。金門海巡隊結束此次搜救任務。

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在紅十字會協助下，家屬委請民間漁船在傍晚6時10分左右開往圍頭接回遺體；晚上近8時遺體運抵金湖漁港，家屬痛哭失聲。金門海巡隊表示，將報請檢察官完成必要行政相驗。

海洋委員會金馬澎分署並呼籲，金門海岸線礁石交錯，水文複雜，而且潮差甚大，民眾從事各項親水活動務必注意潮汐變化，做好安全防護措施；如在海上遇有急難救助事件，可撥打海巡服務專線「118」。（編輯：張銘坤）1110730