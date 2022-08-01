男子持筆搶超商2萬元 13分鐘遭逮送辦

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（中央社記者王朝鈺基隆1日電）基隆市一名領有身心障礙手冊的男子，昨晚持筆恐嚇超商店員，搶走2萬元後逃逸，警方13分鐘內逮捕男子送辦，經檢察官複訊後向法院聲請羈押，法院裁定2萬元交保並限制住居。

警方調查，這名60多歲男子近期才與妻子離婚，因心情鬱悶，昨天晚間9時許前往基隆市樂利三街一間超商附近徘徊，等到店內無人後，持筆進入超商櫃台，恐嚇店員「我有刀」，要求交出錢財。

店員雖受到驚嚇但已發現男子手持僅是筆並非刀械，但仍擔心男子身上背的包包內可能存放刀械，便指著櫃台下方抽屜，男子隨後從抽屜內搶走新台幣2萬元後逃逸，待男子離去後，店員隨即向警方報案。

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警方獲報立即組成專案小組全力查緝，由於男子身穿粉紅色上衣，朝往公車總站方向奔跑，警方循線13分鐘內在距這間超商約800公尺處土地公廟發現男子，將他壓制在地帶回警局偵辦。

警方詢後依搶奪罪嫌，將男子移送基隆地檢署偵辦，經檢察官複訊後，改依涉犯恐嚇取財罪，且有再犯、逃亡之虞，今天下午向基隆地院聲請羈押，法院裁定2萬元交保並限制住居。（編輯：李錫璋）1110801