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台中防制槍擊案 全國同步掃蕩查獲非法槍彈

2022/8/2 13:09（8/2 13:51 更新）
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台中市最近連續發生重大槍擊案造成死傷，台中市警察局2日公布，配合全國同步執行掃蕩非法槍彈行動，查獲非法槍械及子彈。（警方提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年8月2日
台中市最近連續發生重大槍擊案造成死傷，台中市警察局2日公布，配合全國同步執行掃蕩非法槍彈行動，查獲非法槍械及子彈。（警方提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年8月2日
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（中央社記者郝雪卿台中2日電）台中市最近連續發生重大槍擊案造成死傷，台中市警察局今天表示，配合全國同步執行掃蕩非法槍彈行動，到1日共查獲非法槍械10枝、子彈66發。

台中市最近接連發生潭子區滷味攤曾姓老闆遭槍擊身亡、大里區洗車場槍擊案1人中彈受傷，民代及市民都對治安表達憂心，警方展開肅槍專案行動，7月26日晚更由局長蔡蒼柏率隊前往八大行業展開臨檢勤務。

台中市警察局刑事警察大隊副大隊長廖劭晃今天接受媒體採訪，說明「全國同步檢肅非法槍械專案行動」成果，統計到8月1日止，共查獲各類非法槍械10枝、子彈66發。

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警方指出，從7月26日起實施掃蕩非法槍彈暨高強度臨檢相關勤務，統計專案執行成果共查獲槍砲案7件8人、通緝案86人、毒品案18件22人、公共危險85件85人、詐欺案5件7人、竊盜案3件3人、妨害公務1件1人、聚眾鬥毆1件3人、少事法少年虞犯1名、逃逸外勞6件6人、逾期居留1件1人等。

警方表示，連續2件重大槍擊案都已偵破，整體治安已呈現平穩趨勢，將持續以提升民眾滿意度為目標，結合各單位資源，運用科技偵查犯罪，打造台中市為宜居城市。（編輯：唐聲揚）1110802

蔡蒼柏
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