通緝犯受困積水地下道 謊報身分還是被通緝遭逮

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因案遭通緝的顏姓男子2日駕駛自小客車經過台南市小東地下道，因積水過深受困，顏男脫困後向警方謊報友人身分，因友人也被通緝仍遭逮。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年8月2日

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（中央社記者楊思瑞台南2日電）台南市區小東地下道今天雨後積水，因案遭通緝的顏姓男子駕車經過時受困，警方協助推車脫困後，顏男向警方謊報友人黃姓男子身分，不料黃男也被通緝，遭帶回警局調查現形。

台南市警察局第一分局下午發布新聞稿指出，上午9時56分接獲報案，指稱小東地下道因急降雨導致積水，員警獲報趕往現場時，發現一輛自小客車受困於地下道內，東寧派出所立即增派員警支援，與第五分局開元派出所共5名員警合力，在積水稍退時將故障車輛推離地下道，排除道路障礙。

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警方指出，員警於現場詢問受困車輛駕駛人時，男子自稱姓黃，因不是台南人，對路況不熟且未注意地下道警戒燈，將車輛駛入後才發現積水過深，導致車輛拋錨，員警查詢後發現黃姓男子為彰化地方法院的通緝犯，且通緝犯的相片與現場車輛駕駛人有所差異，便將駕駛人帶回派出所調查。

警方指出，駕駛人被帶到派出所後坦承身分為50歲顏男，因被嘉義地檢署、台南地檢署多案通緝中，才謊報友人身分規避警方查緝，但不知道友人也被通緝，萬萬沒想到會因車輛受困積水地下道被逮捕。（編輯：陳仁華）1110802