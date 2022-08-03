詐領退伍旅費5400元 中士判刑1年10月定讞

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博文台北3日電）前陸軍台南油料分庫曾姓中士涉嫌盜用退伍官兵印章或冒用簽名，詐領退伍旅費5400元，一、二審均判刑1年10月，案經最高法院日前駁回上訴定讞。

此外，曾姓中士另涉嫌盜用部隊關防偽造派令，一、二審判刑1年1月，日前同遭最高法院駁回上訴定讞，連同詐領退伍旅費案，2罪應執行有期徒刑2年5月，褫奪公權1年。

歷審判決書指出，曾姓男子於民國104年至105年間，擔任陸軍第四地區支援指揮部補給油料庫台南油料分庫中士補給士，承辦退伍旅費發放等業務。

曾男明知退伍旅費發放是由承辦人先行墊支，再持退伍官兵簽收領據，向庫部核銷歸墊，卻於104年間盜用11名退伍官兵簽名或印章製作領據，詐取共新台幣5400元旅費；曾男另涉嫌盜用部隊關防偽造派令，以應付督導。

一審台南地方法院依現役軍人利用職務上機會詐取財物罪、偽造公文書罪，各判處曾男1年10月徒刑、1年1月徒刑，2罪合併執行2年5月，褫奪公權1年。

案經上訴，二審由台灣高等法院台南分院審理。曾男的辯護人辯稱，承辦人根本沒有義務去墊退伍旅費，這是軍中陋習，才讓被告有機會佔為己有，且事後已歸還款項，請法院再減輕其刑。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

二審認為，一審就貪污部分，已依偵查中自白並自動繳交全部所得財物犯罪、所得在5萬元以下而情節輕微規定減輕其刑，已屬極為寬典，駁回上訴，維持一審罪刑。

曾男上訴最高法院，主張已因本案遭軍方汰除、與妻離異，不會再犯，請求減輕其刑、宣告緩刑；但最高法院認為，刑、執行刑的量定及是否宣告緩刑，均屬法院裁量的職權，但二審判決並無違背法令，駁回曾男上訴，全案定讞。（編輯：張銘坤）1110803