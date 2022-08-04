治安史最高額現金搶案 最後落網者二審改判18年
2022/8/4 13:30
（中央社記者楊思瑞台南4日電）2009年發生於台南的治安史上最高額現金7736萬元搶案，最後一名嫌犯黃江正在去年9月落網，一審判處應執行21年併科罰金25萬元，二審今天改判18年併科罰金15萬元。
台南這起7736萬元現金搶案，發生於2009年11月23日下午2時許，黃金商蔡姓男子駕車到中西區忠義路兆豐銀行提領7736萬元，再將現金分置旅行箱與帆布袋，駕車返回寶信鐘錶行開啟後車廂時，後方突駛來1輛黑色轎車，3名蒙面歹徒持手槍、電擊棒行搶，拉扯間，持槍歹徒朝老闆娘右小腿射擊，搶匪得款逃逸。
警方成立專案小組追捕，2010年陸續逮捕主嫌方東隆等涉案人，僅黃江正潛逃無蹤，直到去年警方發現黃江正藏匿在安平區慶平路一棟公寓大樓中，於去年9月15日前往埋伏逮人，同時在黃江正住處起出2枝手槍、1把空氣槍及38顆子彈。
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台南地方法院合議庭今年4月以黃江正犯非法寄藏非法制式手槍罪，判處6年有期徒刑，併科新台幣12萬元罰金；結夥攜帶凶器強盜罪判處14年；共同犯剝奪他人行動自由罪判處1年6個月；非法寄藏非法制式手槍罪判處5年6個月，併科15萬元罰金。應執行刑21年，併科25萬元罰金。
經上訴後，二審台灣高等法院台南分院今天宣判，合議庭法官認為關於非法制式手槍部分符合自首要件，應依規定減輕其刑，改判有期徒刑2年4月，併科罰金7萬元，其餘上訴駁回，有期徒刑部分應執行18年，罰金部分應執行15萬元。（編輯：謝雅竹）1110804
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