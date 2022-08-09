粉專轉載自求多福說 中市警局稱刻意扭曲將查辦

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（中央社記者趙麗妍台中9日電）台中市警察局長蔡蒼柏答詢「自求多福」說惹議，「今日海峽」臉書專頁發布質詢片段並加注文字，台中市警察局今天表示，影片遭刻意扭曲，將檢舉該篇文章並查辦是否構成假訊息。

台中市議會日前進行治安專案報告，有市議員質詢指出，沒有國安、哪有治安，對此，警察局長蔡蒼柏表示，目前處境自求多福。「今日海峽」臉書粉絲專頁在5日發布該質詢片段，並加注文字「如何應對解放軍軍演？台中警察局長：自求多福吧」。

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台中市警察局今天透過文字稿指出，影片遭斷章取義、刻意扭曲，將會檢舉該篇文章，並依法查辦是否構成假訊息。

蔡蒼柏表示，已充分說明，希望每個人在工作崗位上，把事情做好，台灣社會就會安全，並非針對中國大陸軍演所作回應。影片遭惡意剪輯並加注不實文字，意圖干擾民心，造成民眾恐慌。他說，相信國軍一定有能力守護國土，台中市警局也會在治安工作上，堅守崗位，誓言守護市民安全。（編輯：謝雅竹）1110809