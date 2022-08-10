將2幼兒塞入洗衣機悶死 男子死刑遭撤銷發回更審

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（中央社記者蕭博文台北10日電）陳姓男子不滿女友與異性曖昧，勒斃女友再將2人所生雙胞胎男嬰塞入洗衣機悶死。一、二審均判陳男死刑，最高法院認為，二審量刑理由不完備，今天撤銷發回台中高分院更審。

歷審判決指出，陳男與陳姓女子為同居男女朋友，共同承租台中市中區的套房，並育有2名非婚生的雙胞胎男嬰。

民國108年8月起，陳男失業且積欠債務新台幣20多萬元，由陳女擔任陪酒的「傳播小姐」擔起家計；陳男在家照顧小孩，但懷疑女友與工作接觸的異性曖昧不清，且經常拋下幼子讓他照顧，因而心生怨懟。

108年11月3日上午，陳男與女友再因異性糾纏等問題起爭執，進而徒手勒斃女友；犯案後，陳男考量女友死亡、他負債，無人照顧2名幼子，翌日凌晨將2名僅10月大的幼子放入租屋處的洗衣機內悶死，即使聽到幼兒哭泣聲仍不為所動。

一審的台中地方法院針對陳男殺害女友部分，依殺人罪判刑13年，因陳男與檢察官均未上訴而定讞。

一審另就陳男殺害雙胞胎部分，依殺人罪判處死刑。案經上訴，二審由台灣高等法院台中分院審理，認為陳男犯案手法冷血、泯滅人性，屬公民與政治權利國際公約第6條所稱「情節最重大之罪」，已達應與社會永久隔離程度，維持死刑判決，宣告褫奪公權終身。

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案經上訴，最高法院今天撤銷發回更審，並發布新聞稿指出，陳男曾委由親人匯款344萬元至台中地檢署犯罪被害人補償金專戶作為補償，但二審卻稱陳男未積極賠償或提出任何和解方案、未見懺悔態度，此部分與卷證資料不符，且二審漏未審酌此有利被告犯後態度的事證，判決理由不完備。

最高法院表示，二審並未逐一具體評價陳男生活狀況、智識程度等量刑事由是否有利，只有籠統描述即決定判處死刑，也有理由欠備的違誤。（編輯：戴光育）1110810