罰單收賄案檢再搜索新北警6單位 10警遭帶回調查

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（中央社記者高華謙新北15日電）台灣新北地方檢察署今天針對北部員警涉嫌開立不實吊銷罰單收賄案進行第2波搜索，兵分12路搜索新北市政府警察局6個單位等，帶回10名員警、7名業者及1名證人調查。

新北、桃園與新竹地區員警疑受賄，勾結代辦業者鑽交通法規漏洞，配合開出不實吊銷牌照罰單，讓違規車輛繳清罰款後，可到監理單位重新驗車請領新牌照後重新上路。

新北地檢署今天上午掌握事證後，指揮法務部調查局新北市調查處與新北市警察局等單位搜索三重警分局警備隊、保安警察大隊第3中隊、汐止警分局社后派出所、樹林警分局三佳及樹林、三多派出所等共6處；目前正在釐清相關案情。

新北市警察局表示，沒有新增涉案對象，去年已提供所有相關資料，目前由檢方全權指揮，不便對外說明。

新北地檢署檢察官今年6月發動第1波搜索，並以涉嫌收賄、圖利與偽造文書等罪嫌聲押14名被告。新北地院審理後，裁定收押禁見11人，包括4名員警、6名代辦業者及1名檢驗員；另3名員警各以新台幣5萬至10萬元交保，並限制住居。（編輯：戴光育）1110815