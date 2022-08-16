蘇花遊覽車撞山壁釀6死 二審判肇事司機1年半

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（中央社記者劉世怡台北16日電）騰龍通運公司遊覽車110年在蘇花公路撞山壁，造成6死39傷。一審認定，司機游志豪超速且錯將檔位打入空檔釀禍等，依過失致死罪判刑1年半。二審今天駁回上訴，維持刑度，可上訴。

蘇花公路114.7公里北上路段110年3月16日發生騰龍通運遊覽車自撞山壁，造成6死39人輕重傷；宜蘭地檢署偵查後，認定遊覽車沒有故障，司機超速且操作失當，依過失致死等罪嫌起訴游志豪。

一審宜蘭地方法院判決指出，游志豪當時駕駛遊覽車載遊客從花蓮北返，但在限速時速40公里、下坡、連續彎道路段，先是錯誤使用油壓減速器（電子閥減速器）取代煞車，未以低速檔減速慢行，而是以5檔高速檔行進，以時速45公里速度超速行駛。

一審認為，當時遊覽車進入第1個彎道時，游志豪因車速過快跨越分向限制線，駛入對向車道，他雖試圖以降檔方式減速，但慌忙中操作失當，導致換檔未完成停在空檔，增加失速危險，且因換檔時踩離合器踏板，導致油壓減速器被迫中斷。

當遊覽車行駛到第3個彎道時，游志豪緊急煞車留下45公尺長的煞車痕，車輛衝向對向車道，左前車頭先擦撞南向路側山壁擋土牆，過程中游志豪往右轉方向盤，導致車輛左側車身後段外甩，後方安全門部位撞擊山壁擋土牆凸出結構，造成車身框架斷裂被往外拉扯、座椅掉落等，最後游志豪將車頭駛回北向車道，右前車頭撞擊北向路側護欄，才讓車輛橫停。

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一審認為，游志豪是職業大客車司機，有豐富駕駛經驗，搭載乘客行駛在道路上應負有高度注意程度，但因錯誤操作煞車系統並在山路違規超速行駛，釀成嚴重傷亡的交通事故。

一審審酌游志豪主動向到場處理的員警自首接受裁判，符合自首規定，偵審期間坦承不諱，有悔意，有與死者家屬、部分傷者達成和解及賠償，判刑1年6個月。案經上訴，二審由台灣高等法院審理。（編輯：張銘坤）1110816