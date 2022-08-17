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高醫男子就診突遭開槍 頭部中彈急救
首頁 / 社會

航特部士官涉槍殺債主 北檢起訴殺人未遂等罪

2022/8/17 10:58
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（中央社記者蕭博文台北17日電）陸軍航特部吳姓士官疑不滿鄭姓男子逼債，持槍朝鄭男頭部連開2槍，再丟包新北市永和福和橋下。鄭男急救後倖免於難，北檢今天依殺人未遂等罪嫌起訴吳男。

台北地方檢察署調查指出，吳男供稱向鄭姓錢莊負責人借款約新台幣20萬元，不滿遭逼債，今年4月間約鄭男在台北市大安區某停車場談判；吳男還找來邱姓友人陪同，要求邱男在附近等候。

吳男供稱，雙方談判破裂，一心想做個了斷，因而一時衝動在鄭男車內朝鄭男開2槍，隨後與邱姓友人分別駕車離開現場；吳男將鄭男載到福和橋下停車場丟包，邱男則協助在新北市新店區碧潭丟棄手機、行車紀錄器記錄卡等證據。

北檢調查，吳男坦承開槍，並供稱槍枝是多年前自網路購買，子彈則是到生存遊戲店、五金行購買相關零件自行製作，今天依殺人未遂等罪嫌起訴；吳男到案後遭羈押至今，北檢明天將把全案移由法院審理。

另一方面，北檢查出，陪同吳男談判的邱男並未參與殺人犯行，僅事後協助滅證，依湮滅刑事證據罪嫌起訴。（編輯：張銘坤）1110817

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