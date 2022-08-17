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艾成墜樓亡享年40歲 2天前發文嘆愛是最難功課
首頁 / 社會

國1嘉義段工程緩撞車遭撞 幸無人傷

2022/8/17 11:51（8/17 12:21 更新）
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國道1號北上嘉義路段17日發生一輛自小客車撞擊行駛內側車道的工務段緩撞車，幸未造成人員傷亡。（警方提供）中央社記者黃國芳傳真 111年8月17日
國道1號北上嘉義路段17日發生一輛自小客車撞擊行駛內側車道的工務段緩撞車，幸未造成人員傷亡。（警方提供）中央社記者黃國芳傳真 111年8月17日
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（中央社記者黃國芳嘉義縣17日電）國道1號北上嘉義路段今天發生一輛自小客車撞擊行駛內側車道的工務段緩撞車，所幸沒有造成人員傷亡，事故原因待調查釐清。

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國道公路警察局第四公路警察大隊發布新聞訊息，上午8時左右，一輛由31歲沈姓男子駕駛的自小客車，疑似因未注意車前狀況，撞擊行駛於內側車道正進行移動性修剪花木的工務段緩撞車，所幸無造成人員傷亡，雙方駕駛的酒測值均為零。

國道警察指出，未注意車前狀態為國道10大肇事因素第2高，國道轄線民國110年因未注意車前狀態肇事共6301件，呼籲用路人開車務必注意前方動態，保持安全距離，切勿過度信賴駕駛輔助系統。（編輯：唐聲揚）1110817

國道1號北上嘉義路段一輛自小客車17日撞擊行駛於內側車道正進行移動性修剪花木的工務段緩撞車，自小客車車頭全毀。（警方提供）中央社記者黃國芳傳真 111年8月17日
國道1號北上嘉義路段一輛自小客車17日撞擊行駛於內側車道正進行移動性修剪花木的工務段緩撞車，自小客車車頭全毀。（警方提供）中央社記者黃國芳傳真 111年8月17日
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