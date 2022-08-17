更多編輯台推薦新聞：
BBC直擊中國爛尾樓住戶現狀 缺水斷電盥洗都有問題
兩岸

BBC直擊中國爛尾樓住戶現狀 缺水斷電盥洗都有問題

入夏後颱風難接近台灣 氣象專家賈新興分析3原因
生活

入夏後颱風難接近台灣 氣象專家賈新興分析3原因

人權團體揭中國政府勾結精神病院 關押近百名異議分子
兩岸

人權團體揭中國政府勾結精神病院 關押近百名異議分子

50年前替馬龍白蘭度拒領奧斯卡影帝遭噓 美國原住民終獲道歉
娛樂

50年前替馬龍白蘭度拒領奧斯卡影帝遭噓 美國原住民終獲道歉

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

海巡署屏東西南海域攔截拖船 查獲122公斤海洛因

2022/8/17 15:25（8/17 15:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
海巡署偵防分署台南查緝隊指出，專案小組4月在屏東西南海域160浬處查獲馬來西亞籍拖船走私，起出321塊雙獅牌海洛因，重達122公斤，另有第3級毒品K他命300公斤。（海巡署提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年8月17日
海巡署偵防分署台南查緝隊指出，專案小組4月在屏東西南海域160浬處查獲馬來西亞籍拖船走私，起出321塊雙獅牌海洛因，重達122公斤，另有第3級毒品K他命300公斤。（海巡署提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年8月17日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南17日電）海巡署台南查緝隊今天宣布破獲今年最大宗海洛因走私案；專案小組4月在屏東西南海域攔截馬來西亞籍拖船，起出321塊雙獅牌海洛因，重達122公斤，並逮捕6名馬來西亞籍男子。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

海巡署偵防分署台南查緝隊今天發布新聞稿指出，專案小組今年4月23日在屏東西南海域160浬處（東沙島南方約100浬）查獲馬來西亞籍拖船走私，起出321塊雙獅牌海洛因，重達122公斤，另有第3級毒品K他命300公斤（茶葉袋裝292包），總市價新台幣12億元；專案小組同時逮捕船上6名馬來西亞籍男子。

專案小組認定這批毒品來自中南半島金三角地區，已將拖船及6名馬籍男子押返台南海巡隊安平公務碼頭，全案依法送辦，台南地檢署聲押6名馬籍男子獲准，日前起訴。（編輯：郭諭儒）1110817

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族