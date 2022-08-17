海巡署屏東西南海域攔截拖船 查獲122公斤海洛因

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海巡署偵防分署台南查緝隊指出，專案小組4月在屏東西南海域160浬處查獲馬來西亞籍拖船走私，起出321塊雙獅牌海洛因，重達122公斤，另有第3級毒品K他命300公斤。（海巡署提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年8月17日

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（中央社記者張榮祥台南17日電）海巡署台南查緝隊今天宣布破獲今年最大宗海洛因走私案；專案小組4月在屏東西南海域攔截馬來西亞籍拖船，起出321塊雙獅牌海洛因，重達122公斤，並逮捕6名馬來西亞籍男子。

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海巡署偵防分署台南查緝隊今天發布新聞稿指出，專案小組今年4月23日在屏東西南海域160浬處（東沙島南方約100浬）查獲馬來西亞籍拖船走私，起出321塊雙獅牌海洛因，重達122公斤，另有第3級毒品K他命300公斤（茶葉袋裝292包），總市價新台幣12億元；專案小組同時逮捕船上6名馬來西亞籍男子。

專案小組認定這批毒品來自中南半島金三角地區，已將拖船及6名馬籍男子押返台南海巡隊安平公務碼頭，全案依法送辦，台南地檢署聲押6名馬籍男子獲准，日前起訴。（編輯：郭諭儒）1110817