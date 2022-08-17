海巡署破獲321塊海洛因走私案 6馬國男子遭訴

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（中央社記者張榮祥台南17日電）海巡署4月在屏東西南海域攔截馬來西亞籍拖船，破獲今年最大宗海洛因走私案，起出321塊雙獅牌海洛因及292包茶葉袋裝K他命，船上6名馬來西亞籍男子遭逮捕羈押，南檢已起訴。

海巡署偵防分署台南查緝隊今天發布新聞稿指出，專案小組今年4月23日在屏東西南海域160浬處（東沙島南方約100浬）查獲馬來西亞籍拖船走私，起出321塊雙獅牌海洛因，重達122公斤，另有三級毒品K他命300公斤（茶葉袋裝292包），總市價新台幣12億元；專案小組同時逮捕船上6名馬來西亞籍男子。

專案小組認定這批毒品來自中南半島金三角地區，已將拖船及6名馬籍男子押返台南海巡隊安平公務碼頭，全案依法送辦，台南地檢署聲押6名馬籍男子獲准，日前起訴。

台南地檢署起訴書指出，這6名馬籍男子同受真實姓名年籍不詳、自稱AJI成年男子邀集，各以不詳代價在海上運輸毒品，拖船從馬來西亞沙巴港出航，2天後航行至砂勞越海域（約北緯3度52分08秒、東經109度56分02秒），再和不詳船舶接靠。

拖船在指定海域接獲321塊海洛因（檢驗前總淨重110675.12公克，純質淨重100138.85公克）、第三級毒品K他命292包（檢驗前總淨重290813.8公克，純質淨重253008公克），藏於拖船後方甲板下油艙。

拖船再依AJI指示駛至北緯20度22.42分、東經118度54.22分的台灣專屬經濟海域指定位置，等待台灣不詳船舶接運；但海巡隊人員已接獲運毒情資，4月22日趕到現場，發現拖船滯留海域多時，形跡可疑，隨即靠近準備登船檢查。

不過，拖船人員拒絕受檢，反向加速駛離，海巡人員緊追在後，在北緯19度53.64分、東經119度04.23分（高雄港西南方177浬處）台灣專屬經濟海域處攔獲拖船，帶回台南市南區鯤鯓路公務碼頭搜索起出毒品，依法送辦。

台南地檢署訊後向台南地方法院聲押船上6人獲准，日前依違反毒品危害防制條例、懲治走私條例及藥事法等罪嫌提起公訴。（編輯：陳仁華）1110817