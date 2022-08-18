大型車疑國道自撞翻覆釀追撞 造成1死2傷

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國道1號北向台南新營段18日凌晨發生2部大型車輛碰撞翻覆事故，因現場凌亂不堪，國道警方在事故發生後暫時管制現場進行拖吊、清理。（國道四隊提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年8月18日

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（中央社記者楊思瑞台南18日電）國道1號北向台南新營段今天清晨發生2部大型車輛碰撞事故，疑似其中一輛聯結車先自撞護欄翻覆後，後方另一輛聯結車追撞翻覆，造成1死2傷，原因由警方釐清中。

台南市政府消防局於清晨4時許獲報，指稱在國道1號北向286公里處附近有貨櫃車與拖板車事故，出動5車11人前往救援，消防人員抵達現場後發現2車翻覆，貨櫃車駕駛傷勢嚴重，意識模糊，拖板車上2人受傷，意識清楚，其中1人有骨折情形，另1人傷勢較輕微。

國道公路警察局第四公路警察大隊發布新聞稿指出，事故發生地點為國道1號北向286.2公里處，一輛聯結車疑因操作不當擦撞外側護欄後側翻於車道上，後方一輛聯結車，因未注意車前狀況撞擊前方聯結車後，造成後方聯結車翻覆並撞擊內側護欄，護欄受影響移動至南向占用部分內側車道，另一輛行駛南向小自客車未注意車前狀況撞上護欄。

警方指出，現場3人受傷，均送柳營奇美醫院救護，其中56歲的前方聯結車王姓男子經醫院於5時24分宣告不治，事故原因仍待進一步釐清。

由於現場現場凌亂不堪，警方在事故發生後暫時管制現場進行拖吊、清理，新營交流道北向入口管制進入，新營至水上交流道北向路段至上午9時許仍在管制中。（編輯：李錫璋）1110818