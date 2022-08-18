更多編輯台推薦新聞：
影片／花7年縮時記錄寶島美景 馬來西亞攝影師用行動愛台灣
文化

影片／花7年縮時記錄寶島美景 馬來西亞攝影師用行動愛台灣

台科大生2年前「哈雷概念車」課程報告爆紅 引外媒關注
生活

台科大生2年前「哈雷概念車」課程報告爆紅 引外媒關注

台式鍋貼加州飄香 廚師用料理讓美國食客認識台灣
國際

台式鍋貼加州飄香 廚師用料理讓美國食客認識台灣

BBC直擊中國爛尾樓住戶現狀 缺水斷電盥洗都有問題
兩岸

BBC直擊中國爛尾樓住戶現狀 缺水斷電盥洗都有問題

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
政院：掌握373柬埔寨案受害人 40人返台333人待援
首頁 / 社會

跨國詐騙集團機房藏身高雄 初估詐上億害3000人

2022/8/18 13:44（8/18 15:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
刑事局南部打擊犯罪中心查獲跨國詐騙集團以假投資誘騙民眾加入「GIA娛樂城」網站匯款投資，循線發現詐騙集團機房藏身高雄市前鎮區南天街某高級住宅大樓，前往搜索，逮捕15人。（南打提供）中央社記者洪學廣傳真 111年8月18日
刑事局南部打擊犯罪中心查獲跨國詐騙集團以假投資誘騙民眾加入「GIA娛樂城」網站匯款投資，循線發現詐騙集團機房藏身高雄市前鎮區南天街某高級住宅大樓，前往搜索，逮捕15人。（南打提供）中央社記者洪學廣傳真 111年8月18日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄18日電）刑事局南部打擊犯罪中心查獲跨國詐騙集團以假投資誘騙民眾加入「GIA娛樂城」網站匯款投資，警方搜索高雄機房逮捕15人，初估詐得上億元，受騙者達3000人。

刑事局南部打擊犯罪中心與駐新加坡聯絡組、全球反詐騙組織（Global Anti-Scam Organization，簡稱GASO）合作，分析情資發現詐騙集團機房藏身高雄前鎮區南天街某高級住宅大樓。

南打指出，經報請高雄地檢署檢察官指揮南打、高雄市警察局刑事警察大隊等單位組成專案小組，今年4月26日前往搜索，查獲24歲高姓主嫌等5人，查扣機房設備、教戰手冊及會員名冊等贓證物，初估詐騙金額新台幣上億元，被害人逾3000人，當中還包括新加坡華人，高嫌複訊後經檢方聲押獲准。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

南打今天上午透過新聞稿指出，詐騙集團以假投資名義，誘騙被害人操作「GIA娛樂城」網站，謊稱可以代操作投資、破解博弈網站等方式賺取高報酬，引誘被害人加入會員匯款投資，待被害人打算出金時，卻發現無法提領才知受騙。

專案小組分析詐騙集團相關金流後，陸續於8月14日拘提查獲詐欺機房共犯車手10人到案，全案詢後依詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送雄檢偵辦，其中莊姓及陳姓犯嫌涉嫌重大，訊後聲押獲准。（編輯：張雅淨）1110818

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族