打擊人口販運 蔡清祥、徐國勇會商提4大共識

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（中央社記者蕭博文台北19日電）法務部今天表示，為打擊人口販運集團，內政部長徐國勇親率警政署長黃明昭，與部長蔡清祥、檢察總長邢泰釗會面研商，達成強力瓦解、全面澈查、嚴查速辦、從重求刑4大共識。

法務部新聞稿指出，近來陸續發生民眾遭詐騙至柬埔寨、泰國、緬甸等國的人口販運案件，繼邢泰釗昨天與黃明昭先行會商精進偵辦作為，今天再由徐國勇親率黃明昭至法務部會商，重申檢警全力合作的決心。

新聞稿提到，蔡清祥、徐國勇會談中達成「強力瓦解、全面澈查、嚴查速辦、從重求刑」等共識，並聯袂提出擴大作為，包括將在不違反偵查不公開原則下，適時宣布案件查辦進度，讓民眾安心，例如截至目前受理報案情形、營救狀況，以及破獲不法黑幫單位及人數等，並宣導最新詐騙手法，以防止無辜民眾受害。

此外，政府各部門將協力並全力營救受害者，外交單位及警方正協力多國進行救援，包括交換情資，透過關務、警政、移民單位協力全力營救受害者，並持續追查不法。法務部也配合聯繫及提供國際司法互助管道及情資，竭盡所能相助。

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法務部表示，跨國人口販運集團，背後往往有幫派等組織犯罪情形，因此檢警將聯手嚴懲重辦，除由警方展開全面掃蕩，檢察官也將審酌個案嚴重情節依法聲請羈押及求處重刑，並溯源追查到底。

法務部指出，各地檢察署已陸續立案偵查，並偵破多處人口販運集團主謀、共犯，而羈押多名被告，截至目前統計，各地檢察署已立案65件，被告計111人，已遭羈押37人，法務部將繼續與內政部深入合作，強力打擊不法組織，全力遏止黑幫犯罪，以達到保護國人、安定社會的目的。（編輯：管中維）1110819