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台南殺警案檢討 外役監遴選擬排除重大刑案犯
首頁 / 社會

自強外役監有2人脫逃 許姓受刑人22日才逾期未歸

2022/8/23 16:52
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（中央社記者李先鳳花蓮縣23日電）台南市2名員警昨天查緝贓車時遭襲殉職，殺警凶嫌林信吾為外役監人犯，趁「返家探視」脫逃；花蓮自強外役監有2人脫逃未緝獲，其中許姓受刑人昨天才發生逾期未歸情形。

自強外役監副典獄長陳長木今天接受中央社記者電訪表示，犯詐欺案的29歲許姓受刑人核准返回屏東探視母親，原本22日下午2時要歸獄卻失聯；另25歲康姓受刑人今年3月21日返回宜蘭探視家屬也未歸，已經發布通緝。

陳長木指出，兩人剩下2、3年刑期，很遺憾趁「返家探視」脫逃，若受刑人脫逃未歸，會通報矯正署和戶籍所在地的機關包括地檢署、警察局，由地檢署發布通緝。

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陳長木說明，受刑人在外役監須參加作業班，一般為1個管理員管控25名受刑人，屬低度控管；受刑人若要返家探視，必須作業、教化操行考核分數達到一定標準，且滿3個月才能申請，規定第1天早上6時離監、第3天下午2時返監。

矯正署今天發布新聞稿指出，最近10年數據顯示（統計至今天8月23日），獲選至外役監執行者1萬1323人，其中由機關內跑出去而脫離機關管制力範疇的脫逃者有4人，趁返家探視未歸的脫逃者有45人，共計49人，迄今尚未緝獲受刑人僅2名，均為花蓮自強外役監。（編輯：陳仁華）1110823

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