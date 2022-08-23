高雄警協助掌握林信吾客運蹤跡 陳其邁表揚致謝

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高雄市警方協助掌握台南殺警案凶嫌林信吾搭乘客運足跡助破案，高雄市長陳其邁（後右）23日在市政會議中頒發獎狀、慰勉金，感謝員警徹夜未眠，積極調閱監視器，讓歹徒在短時間內繩之以法。（高雄市警察局刑事警察大隊提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年8月23日

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（中央社記者蔡孟妤高雄23日電）台南殺警凶嫌林信吾今天凌晨搭白牌車到高雄，高雄警方獲報積極調閱影帶及訪查，掌握林信吾搭乘客運北上，協助破案。高雄市長陳其邁今天在市政會議頒發獎狀、慰勉金，向高雄警察致謝。

高雄市長陳其邁在臉書發文表示，今天約凌晨0時50分，高雄警方接獲台南警方通知，有一輛白牌計程車在高雄市三民區九如路下交流道，特勤中隊立刻展開部署、圍捕，同步也調錄影帶掌握嫌犯的行蹤。

陳其邁說，凌晨約2時30分，高雄警方即通報客運已過了嘉義，通知台南警方跟警政署，包括新竹、台南、高雄等警察人員團隊合作，共同在凌晨4時多把凶嫌逮捕到案。

陳其邁今天在市政會議公開表揚高雄警方，並頒發獎狀、慰勉金，感謝員警們徹夜未眠，積極調閱監視器，讓歹徒在短時間內繩之以法。

刑事警察大隊副大隊長林耕宇接受中央社記者訪問表示，高雄警方今天凌晨接獲通報，林信吾搭白牌計程車到高雄市三民區九如路，多單位警察立即展開合作，到附近路口調閱監視器、及帶相片查訪等，發現林信吾走向附近客運站。

林耕宇表示，經向客運詢問及調閱監視器，發現林信吾是在凌晨0時38分許抵達客運站，警方掌握停靠站等資料，最後在新竹站將林信吾逮捕到案。

一名高雄員警表示，高雄警方一直有與台南警方聯繫，因也擔心嫌犯跑到高雄，沒想到真的跑到高雄。不過當林信吾坐上客運車後，就如同甕中捉鱉，一切都在掌握中，但因考量車上司機和乘客安危，不輕舉妄動，待林信吾下車再行動。

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此外，林信吾申請13日返家探親，但15日未準時返監，高雄市警察局鳳山分局今天出面說明表示，林信吾是申請要探視母親，而母親戶籍地在鳳山區，林信吾13日下午3時40分乘坐計程車至轄區南成派出所報到。

不過15日林信吾卻未準時返監，鳳山分局15日接獲法務部矯正署明德外役監傳真通報後，南成派出所員警即前往探親處所進行查訪，但沒有看到林信吾與其母在，鳳山分局也將查訪情形回報外役監。（編輯：謝雅竹）1110823