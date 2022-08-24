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法務部指38名死囚因釋憲未執行 司法院：尊重

2022/8/24 11:28
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（中央社記者林長順台北24日電）法務部長蔡清祥昨天表示，尚待執行的38名死刑犯，皆有申請憲法審查（釋憲）等情形，因此未達到批准執行的規定。司法院今天指出，對執行機關本於權責制定的法規命令表示尊重。

台南市日前發生殺警案，造成2警員殉職，引發各界討論死刑執行進度，行政院發言人羅秉成昨天與蔡清祥、內政部次長陳宗彥共同舉行記者會，說明台南殺警案的後續相關因應。

蔡清祥表示，尚待執行的死刑犯有38名，依據法律規定，法務部長批准執行死刑前，必須確認死刑犯是否申請過憲法審查（釋憲），或是否提起再審或非常上訴。

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蔡清祥說，根據掌握，目前38名死刑犯皆申請憲法審查或是再審與非常上訴，因此現階段沒有死刑犯達到批准執行死刑的規定。他也表示，批准死刑執行非常嚴謹審核，須依法進行，一旦符合條件當然會執行。

司法院指出，法務部關於死刑執行，訂有「執行死刑規則」，其中第2條第2項、第1項第4款規定聲請大法官解釋尚未終結者，不得執行死刑，司法院對於執行機關本於權責制定之法規命令，表示尊重。（編輯：張銘坤）1110824

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