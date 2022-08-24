批蔡衍明被中共操控、中天是紅媒 周玉蔻判賠280萬依法上訴

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旺中集團董事長蔡衍明等不滿媒體人周玉蔻（圖）指稱中天是紅色媒體，提告求償。台北地方法院24日判處周玉蔻賠償新台幣280萬元。（中央社檔案照片）

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（中央社記者林長順台北24日電）旺中集團董事長蔡衍明等不滿媒體人周玉蔻指稱中天是紅色媒體，提告求償。台北地方法院今天判處周玉蔻賠償新台幣280萬元。周玉蔻中午在臉書發表聲明表示，將依法上訴。

周玉蔻於民國106年間曾指控蔡衍明「中共傳聲筒」挨告，雙方和解撤告。周玉蔻又於109年間指「中天在台灣就是紅色媒體」、「中天新聞台背後有共產黨」、「蔡衍明如何被中國共產黨操控實力」等語。

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蔡衍明等認為，周玉蔻行為已違反先前雙方的和解協議，提起民事訴訟，請求賠償違約金。台北地方法院今天判決周玉蔻應給付蔡衍明等合計280萬元。全案可上訴。

周玉蔻中午在臉書發表聲明指出，言論自由不能預先拋棄，和解筆錄內容的有效性，必須建立在不侵害憲法保障言論自由的前提上，和解筆錄的簽訂，絕無可能形成言論自由的預先拋棄。將依法上訴。（編輯：張銘坤）1110824