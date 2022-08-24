嘉市後備軍人怕染疫教召未到 判2個月徒刑

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（中央社記者黃國芳嘉義市24日電）嘉義市孫姓男子被控今年3月收到教育召集令，4月卻未報到，檢方依妨害兵役治罪條例起訴，嘉義地院考量孫男恐遭感染COVID-19未報到，判2個月徒刑，得易科罰金。可上訴。

嘉義地方法院簡易判決書指出，孫男為國防部嘉義後備指揮部列管的後備軍人，依法有接受國防部教育召集義務，孫男外祖母於今年3月8日簽收4月18日的教育召集令，孫男母親於3月下旬在嘉義市住處口頭告知孫男教育召集令的內容。

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不過，孫男卻意圖避免教育召集，無故沒有向海軍陸戰隊三軍聯合作戰訓練基地指揮部後備步兵旅部及旅部連報到，未接受5天的教育召集訓練，嘉義後備指揮部函送嘉義地檢署偵辦，檢方依妨害兵役治罪條例的避免教育召集罪嫌起訴，並聲請以簡易判決處刑。

簡易判決書指出，法官考量孫男犯後坦承犯行，另審酌其自述擔心確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），而未按期報到的犯罪動機，依妨害兵役治罪條例，判處有期徒刑2個月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。（編輯：謝雅竹）1110824