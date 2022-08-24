男網售保育類製品鯊魚劍 買賣雙方依野保法起訴

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（中央社記者洪學廣高雄24日電）高雄林姓男子在網路販售民俗信仰用「鯊魚劍」，海巡人員發現後在其住處查扣9把，鑑定確認是取自海洋保育類動物「尖齒鋸鰩」，雄檢依違反野生動物保育法起訴買賣雙方。

林男到案後供稱鯊魚劍是親友遺物，並坦承已分別以新台幣5800元、5000元將2把賣給黃姓女子、王姓少年。海巡署台南查緝隊經前往其住處搜索，另在他家找到剩餘的9把鯊魚劍，經送往鑑定確認黃女、王姓少年和林男住處搜出的鯊魚劍均取自瀕臨絕種保育類動物「尖齒鋸鰩」。

高雄地檢署偵結後，今天依違反野生動物保育法將賣家林男、買家黃女起訴。王姓少年則另送高雄少年及家事法院審理。

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雄檢起訴指出，66歲林男自民國109年初起以兒子的露天拍賣網路平台帳號在網路以5800元不等價格販售鯊魚劍，並強調「保證為真品」，陸續賣給王姓少年和黃女。海巡署台南查緝隊在網路巡邏時發現後，持搜索票前往林男住處搜索，當場扣得9把尖齒鋸鰩產製的鯊魚劍。

「鯊魚劍」是取自鋸鰩吻部做成的法器，一般用於民俗信仰乩童及廟會法事，一把大型「鯊魚劍」在網路販售價格可能高達新台幣數十萬元。民眾若意圖販賣而陳列、展示保育類動物產製品恐觸犯野生動物保育法，依法可處6月以上5年以下有期徒刑，得併科30萬元以上150萬元以下罰金。（編輯：謝雅竹）1110824