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北市水源快速道路車禍 2車翻覆1人重傷

2022/8/25 10:09（8/25 10:51 更新）
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台北市水源快速道路25日上午發生一起車禍，造成2車翻覆，其中一輛汽車內的一名約47歲女性乘客傷勢嚴重，送醫時已無呼吸心跳，其餘3人意識清醒。（翻攝照片）中央社記者劉建邦傳真 111年8月25日
台北市水源快速道路25日上午發生一起車禍，造成2車翻覆，其中一輛汽車內的一名約47歲女性乘客傷勢嚴重，送醫時已無呼吸心跳，其餘3人意識清醒。（翻攝照片）中央社記者劉建邦傳真 111年8月25日
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（中央社記者劉建邦台北25日電）台北市水源快速道路今天上午發生一起車禍，造成2車翻覆，其中一輛汽車內的一名約47歲女性乘客傷勢嚴重，送醫時已無呼吸心跳，其餘3人意識清醒，車禍原因待警方釐清。

台北市警消上午8時33分獲報，水源快速道路往南、距永福橋約30公尺處發生車禍，消防救護員到場發現，有2輛自小客車翻覆，釀4人受傷，其中一人傷勢嚴重，送往醫院時已無呼吸心跳，另3人意識清醒、未送醫。

警方初步調查，2輛車行經水源快速道路時，發生碰撞，導致車輛翻覆，其中一名女性乘客傷勢嚴重，詳細車禍原因仍待進一步釐清。（編輯：李錫璋）1110825

台北市水源快速道路往南、距永福橋約30公尺處，25日上午發生車禍，有2輛自小客車翻覆，造成4人受傷，其中一人傷勢嚴重，送往醫院時已無呼吸心跳。（翻攝照片）中央社記者劉建邦傳真 111年8月25日
台北市水源快速道路往南、距永福橋約30公尺處，25日上午發生車禍，有2輛自小客車翻覆，造成4人受傷，其中一人傷勢嚴重，送往醫院時已無呼吸心跳。（翻攝照片）中央社記者劉建邦傳真 111年8月25日
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