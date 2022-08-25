淡水男返家遇埋伏朝天花板開槍 涉案4人遭逮

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（中央社記者高華謙新北25日電）新北市淡水區某社區大樓地下室今天有人朝天花板開槍。警方表示，38歲陳姓男子疑因靈骨塔買賣糾紛，在停車場遭埋伏後開槍，4名涉案者均遭逮捕，無人傷亡。

新北市政府淡水警分局下午獲報，有人在淡水中正路某社區大樓地下停車場開槍，副分局長林坤立隨即率偵查隊副隊長等人到場。

陳男向警方供稱，他與林姓友人回家停車後，2名身分不詳男子持槍企圖控制他們的自由，他因此對天花板開1槍反擊。

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警方初步了解，陳男與31歲古男疑有靈骨塔買賣糾紛，古男、王男與巫男3人在陳男居住的社區地下停車場埋伏，見到陳男後隨即持刀與瓦斯槍衝出，試圖狹持陳男；陳男見狀立即掏槍朝天花板開1槍，在場人員隨即逃逸。

警方表示，涉案者均有前科，其中陳男併有毒品通緝犯身分，隨身攜有1把手槍與2顆子彈，古男有強盜前科。除林男無動手，列重要關係人，其餘4人將依違反槍砲及聚眾鬥毆罪嫌移送偵辦。（編輯：方沛清）1110825