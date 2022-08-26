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台南醉漢持刀闖派出所中6槍 警員大膽用槍記功1次

2022/8/26 20:26（8/26 20:41 更新）
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吳姓男子26日酒後持刀至台南學甲警分局宅港派出所，企圖攻擊值班警員李峻安（右），李峻安連開13槍制止吳男，警分局認定李峻安大膽正確用槍，記功1次。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年8月26日
吳姓男子26日酒後持刀至台南學甲警分局宅港派出所，企圖攻擊值班警員李峻安（右），李峻安連開13槍制止吳男，警分局認定李峻安大膽正確用槍，記功1次。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年8月26日
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（中央社記者張榮祥台南26日電）台南市吳姓男子今天酒後走進學甲分局宅港派出所，疑不滿交通違規遭取締，拔刀企圖攻擊，值班警員李峻安連開13槍，吳男下半身中6槍送醫，李峻安晚間立刻被記功1次。

學甲分局今晚指出，宅港派出所40歲警員李峻安遇吳男手持2把菜刀步步進逼，生命遭受威脅，先行拉開反應距離，英勇面對毫不退卻，持槍警告後，依警械使用條例適時用槍制伏吳男，用槍過程核認依法無誤。

台南市警察局長方仰寧下午在記者會現場輕拍李峻安肩膀，學甲分局立即依指示對李峻安記功1次，以支持基層警員大膽正確用槍，鼓舞士氣。

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吳男下午3時許渾身酒氣走進宅港派出所，先說要吹一下冷氣，接著疑抱怨交通違規被取締，怒氣上升，隨即拔出腰間2把菜刀，企圖攻擊李峻安。

李峻安立刻將吳男推開，快跑走出派出所停等在前方空地，吳男持雙刀追出，李峻安先是對空鳴槍，再朝吳男下半身開槍，結果吳男腿部中5槍、腹部中1槍後倒地，李峻安呼叫支援，合力制伏吳男，將他送往永康奇美醫院治療，暫無生命危險。（編輯：郭諭儒）1110826

一名男子26日下午持刀闖入台南市警察局學甲分局宅港派出所，且企圖攻擊警察，遭警方連開13槍，男子身中多槍送醫，無立即生命危險。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年8月26日
一名男子26日下午持刀闖入台南市警察局學甲分局宅港派出所，且企圖攻擊警察，遭警方連開13槍，男子身中多槍送醫，無立即生命危險。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年8月26日
（中央社製圖）
（中央社製圖）
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