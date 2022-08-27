清水區公所武界溯溪5失聯獲救 盧秀燕致謝搜救隊

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台中市清水區公所26日組團到南投縣仁愛鄉武界部落溯溪，其中有5人失聯，所幸27日由獲報支援的台中市消防局平安尋獲，台中市長盧秀燕（左）親自到場向搜救人員致謝。（翻攝畫面）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年8月27日

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（中央社記者蕭博陽、郝雪卿南投縣27日電）台中市清水區公所24人昨天前往南投縣仁愛鄉武界溯溪，有5人走往一線天卻迷路，今天由支援的台中市消防局平安尋獲，台中市長盧秀燕趕到場向兩地、民間搜救隊致謝。

台中市清水區公所24人昨天前往南投縣仁愛鄉武界部落溯溪，眾人沿溪床走往景點「一線天」途中迷路，村民傍晚引導19人返回部落，南投縣消防局獲報，會同台中市消防局徹夜搜救失聯5人，今天順利尋獲這5人，所幸人員都平安，由搜救隊陸續引導下山。

案發後，台中市政府民政局長吳世瑋趕赴現場協助，台中市長盧秀燕結束上午行程後，也趕赴南投縣警察局仁愛分局武界派出所了解第一線狀況，她接受媒體聯訪表示，5人狀況良好，只有1人腳部受傷，感謝南投縣、台中市搜救隊伍，及當地村民、民間組織協助。

「人平安最重要，感謝大家幫忙」，盧秀燕表示，已回報好消息讓家屬放心，「其他的疑惑，我們再了解」；中部縣市平時就有救援合作制度，案件發生後，市府立即派員搜索，並與南投縣消防局分配區域往上、下游搜尋，昨天一整晚未尋獲，今晨重新研判情資後再出發，失聯者平安順利獲救，感謝大家幫忙。

南投縣消防局救災救護指揮科發布訊息表示，昨天下午獲報武界部落一線天有民眾溯溪失聯，立即通報轄區仁愛分隊前往武界派出所集結，台中市消防局也派員支援，今天凌晨台中市和平分隊由當地車輛載送至一線天，偕同仁愛分隊持續搜救，信義分隊人員則與當地派出所前往下游信義鄉巴庫拉斯地區尋找，無所獲。

南投縣消防局指出，今天上午申請內政部空中勤務總隊直升機空勘，並出動消防11人、義消19人前往一線天搜尋，台中市消防局指揮科上午10時41分回報先找到2名失聯者，生命徵象穩定，上午11時13分回報5名失聯者都找到，人員生命徵象正常，由搜救人員引導下山。

南投縣消防局第二大隊長吳嘉宏接受媒體聯訪表示，南投縣與台中市消防局、警方、村民今天共動員44人持續搜索，分別由一線天往下游、信義鄉地利村往上游搜尋，並申請空勤總隊直升機空勘、使用空拍機，上午陸續找到失聯5人，除1人腳傷，其餘無大礙。

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吳嘉宏說，搜救隊昨天先在良久瀑布附近發現腳印，因此，今天持續往良久瀑布更下游搜索，約在3、4公里外發現失聯者。

救援行動告一段落後，盧秀燕致贈慰問金給民間、台中市、南投縣搜救隊伍及武界派出所，並慰問昨天獲救成員，其中一名區公所紀姓女職員很擔心同事安危，所以今天再上山到武界派出所關心搜救情形，一度焦急得紅了眼眶，所幸最後傳來好消息。（編輯：謝雅竹）1110827