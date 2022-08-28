自強外役監逃犯許亞倫落網 檢方諭送桃監執行

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桃園市警局龍潭分局偵查隊28日凌晨獲報，花蓮自強外役監獄逃犯許亞倫在苗栗竹南市現蹤，專案小組立即前往埋伏並逮捕。（翻攝照片）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年8月28日

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（中央社記者吳睿騏桃園28日電）龍潭警分局今晨在苗栗逮捕自花蓮自強外役監脫逃的許亞倫，下午解送桃園地方檢察署歸案。桃檢確認身分後，將他諭送桃園監獄執行。至於脫逃罪部分，由花蓮地檢署視訊偵辦。

桃園地檢署下午發布新聞稿指出，桃園地檢署檢察長俞秀端表示日前自法務部矯正署自強外役監獄脫逃的許姓收容人，被龍潭警分局員警於凌晨在苗栗縣竹南市緝獲後， 已解送桃園地檢署代執行。

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許姓收容人被緝獲後，花蓮地方檢察署檢察官以視訊方式完成脫逃案件的訊問程序歸案。由於許姓收容人還有執行案件，下午解送到桃園地檢署後，經檢察官人別訊問無誤後，諭送桃園監獄執行。

檢警初步訊問得知，許姓受刑人19日返回屏東探視母親，22日母親送他搭車返回外役監，但許男因不想馬上返回監所因而逃逸四處訪友，完全不知道已於23日被發布通緝。（編輯：戴光育）1110828

花蓮自強外役監獄逃犯許亞倫在苗栗竹南市現蹤，桃園龍潭分局緝獲歸案。（圖取自刑事局網頁cib.npa.gov.tw）