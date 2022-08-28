立院新會期9/1報到 朝野聚焦警械使用條例修法

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立法院新會期9月1日報到，在台南殺警案後，對於欲推動的優先事項，朝野各黨團都關注警械使用條例、外役監條例修法。（示意圖／中央社檔案照片）

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（中央社記者陳俊華、王承中台北28日電）立法院新會期9月1日報到，在台南殺警案後，對於欲推動的優先事項，朝野各黨團都關注警械使用條例、外役監條例修法；甫揭牌的數位發展部預算案，也是在野黨關注焦點。

立法院第10屆第6會期9月1日起開始立委報到。國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天向中央社記者表示，立院新會期是預算會期，由於將進行九合一選舉，審查明年度總預算案時間較緊迫，但仍會仔細審查，尤其衛福部、數位發展部及農委會等部會是重點中的重點，國民黨將為民眾荷包把關。

曾銘宗指出，對於各界關注檢討外役監條例及警械使用條例，國民黨團支持盡快做適度的修正，讓警察在執勤時能無所顧忌，確保人身安全。

民進黨團總召柯建銘日前在臉書發文表示，總統蔡英文已指示推動警械使用條例加速修法，讓所有警察在第一線執法時，可以毫無後顧之憂的使用警械，這是民進黨執政團隊無可迴避的責任；通盤檢討外役監標準部分，待法務部提出修正草案後，民進黨團必列入優先法案。

民進黨立委羅致政向中央社記者表示，目前針對優先法案還沒正式討論，要等開議後，經黨團大會才會定案。

台灣民眾黨立院黨團總召邱臣遠說，殺警案後引發警械使用條例修法討論，會是民眾黨團優先法案，並支持外役監條例相關修法，讓法制面更加完整；另外，將持續關心海洋保育法、氣候變遷法草案、礦業法修法等，至於柬埔寨求職詐騙相關的刑責、罰則，也要系統性盤點。

邱臣遠表示，國防相關預算是總預算案重點，現在兩岸關係緊張，民眾黨支持國防自主，但錢要花在刀口上，相關軍購流程、效率都有延宕，要加速推動國艦國造、不對稱戰力，會持續監督國防部。

邱臣遠也說，政府將特別預算常態化，民眾黨團會要求政府嚴守財政紀律，編列特別預算要慎重，避免債留子孫；今年是選舉年，政府是否透過預算進行政策買票，會是監督重點。

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時代力量立法院黨團副總召陳椒華表示，外役監條例及警械使用條例，都已經在研議黨團版修正草案。此外，礦業法修法已拖太久，要儘速推動；現在任意棄置廢棄物都是輕罰，廢棄物清理法修法希望能在這會期通過，詳細優先法案清單會再舉行記者會公布。

預算部分，陳椒華說，數位發展部的預算都還沒通過就已揭牌很不妥，希望未來組織架構中是真正有專長、學有專精的人，針對國安、資安組成負責任的團隊，不要只是表象，並應將相關預算案送到立法院讓各界好好檢視。（編輯：楊凱翔）1110828