花蓮自強外役監逃犯許亞倫 桃園龍潭分局緝獲歸案

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桃園市警局龍潭分局表示，許亞倫在警局接受調查後，被依詐欺、脫逃等罪嫌，移送桃園地方檢察署代執行。警方目前也持續追查有無共犯協助脫逃及是否涉及其他刑案。同時呼籲民眾，若發現不法情事應立即離開並就近向警察機關通報。（翻攝照片）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年8月28日

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（中央社記者吳睿騏桃園28日電）桃園市警局龍潭分局偵查隊今天凌晨獲報，花蓮自強外役監獄逃犯許亞倫在苗栗竹南市現蹤，專案小組立即前往埋伏並逮捕，詢問後依詐欺、脫逃等罪嫌移送桃園地方檢察署代執行。

龍潭分局偵查隊隊長蔡效岳接受媒體聯訪表示，專案小組檢視相關資料及大數據分析，研判家住屏東的29歲逃犯許亞倫可能會前往苗栗投靠友人，凌晨接獲情資，許嫌果然出現在苗栗一帶，隨即調派警力前往部署查緝，在苗栗竹南市區道路上發現許嫌搭乘的自小客車出現。

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蔡效岳指出，生性狡猾的許嫌還在友人住處附近不斷繞路勘查，並在車上觀察周邊動態，員警在等候期間為避免嫌犯起疑，還刻意不戴口罩抽菸以博取嫌犯信任，專案小組考量嫌犯可能隨身攜帶槍枝或其他器械，不敢輕忽大意，見時機成熟立即上前壓制逮捕。

蔡效岳說，許嫌在警局接受調查後，被依詐欺、脫逃等罪嫌，移送桃園地方檢察署代執行。警方目前也持續追查有無共犯協助脫逃及是否涉及其他刑案。同時呼籲民眾，若發現不法情事應立即離開並就近向警察機關通報，共同打擊犯罪，以維護良好的治安環境。（編輯：陳清芳）1110828