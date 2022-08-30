要求店家辭退前科夫女員工 警致歉懲處

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（中央社記者李卉婷屏東縣30日電）民眾在臉書粉專貼出影片指出，屏東枋寮分局員警查案時，發現店家僱用女員工丈夫有毒品前科，希望店家辭退女員工，否則「天天來站崗讓你這間沒生意」。警方昨晚致歉並表示將懲處。

臉書（facebook）粉絲專頁「麻煩找菁琪律師-Better call Zoe」昨天晚間貼出1段2分多鐘的影片，在內容提及，店家在屏東枋寮鄉經營網拍倉庫，僱用的女員工丈夫有毒品前科，因為店家門口是台1線車禍熱點，警員常跟店家調取監視畫面。

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文章指出，店家僱用的女員工丈夫16日載她上班，被巡邏員警看到，發現有毒品前科，取得同意後進行搜身，未發現不法，17日員警又來店家調取監視器畫面，想查看是否有毒品交易，並要求店家「不能僱用她（女員工）」，否則「天天來站崗讓你這間沒生意」。

屏東縣政府警察局枋寮分局第2組組長林明鋒接受媒體訪問指出，經查，17日員警前往該店家調閱監視器畫面時，與店家談話過程用詞不當，導致當事人感受不佳，予以行政懲處，並加強員警教育訓練，避免再次發生類似事件。（編輯：陳政偉）1110830