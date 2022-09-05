號誌燈砸傷女騎士 彰縣大清查有4基座嚴重鏽蝕

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（中央社記者吳哲豪彰化5日電）彰化員林市有號誌燈被強風吹斷砸中女騎士造成重傷，彰化縣警察局清查縣內3000多個路口號誌燈，有9座號誌燈發現問題，其中有4座號誌燈基座嚴重鏽蝕，已要求廠商立即維修。

彰化員林市中山南路、南昌路口的號誌燈，8月2日中午疑似被強風吹斷，砸中汽車和機車，其中騎乘機車的43歲陳女被砸倒地，送往彰化基督教醫院急救，陳女因頸椎受傷、胸椎嚴重錯位，脊椎也受傷，造成下半身麻痺，要恢復行走不樂觀。

意外發生後，彰化縣警察局動員派出所人力，針對縣內3000多個路口的號誌燈進行清查，發現9個路口的號誌燈有傾斜、鏽蝕等問題，其中有4個路口號誌燈基座嚴重鏽蝕，已要求廠商立即進行維修。

彰化縣警察局一名員警今天指出，縣內有3000多個路口設有號誌燈，委託廠商定期巡檢維修，如果發現號誌燈有鏽蝕等問題需要維修會通報，縣警局再撥款給廠商進行維修作業。

縣警局指出，依契約規定，3000多個路口的號誌燈每半年要檢查1次，員林市發生問題的號誌燈今年6月才剛完成巡檢，警方會追究廠商責任。

中央社記者致電詢問負責號誌燈維修的廠商，接電話的員工指出，老闆人不在公司，無法回應。

民進黨彰化縣議會黨團也開記者會，呼籲縣長王惠美為縣政疏失道歉，公開檢修報告，不要只把責任推給外包商，並承諾不再發生類似事件。（編輯：陳仁華）1110905