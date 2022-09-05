3員警涉吸金集團案 懲戒法院判撤職停止任用1年

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（中央社記者林長順台北5日電）前台北市員警吳崇雄、潘昇達、黃煇庭涉及吸金集團案，一審遭法院判決有罪。懲戒法院審理後，認定3人有違失，日前判決3人撤職，並停止任用1年。全案可上訴。

以徐姓男子為首的不法吸金集團從民國98年起以投資澳門銀河娛樂渡假城紅利貴賓會，保證每期1到2年可獲取每月22%或年息18%至60%不等的賭場營收保證紅利為噱頭，向外招攬投資，獲取高額吸金不法利益。

前台北市松山警分局偵查隊小隊長蔡崇文被控「貸款」給徐男，獲取暴利，還拉下線，找吳崇雄、潘昇達、黃煇庭一起「借貸」給徐男。新北地檢署依違反銀行法等罪，起訴徐、蔡、吳、潘、黃等8人。

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新北地方法院今年1月間判處徐男有期徒刑17年，蔡崇文判刑4年6月、曾榮獲「模範警察」的吳崇雄3年6月徒刑、潘昇達、黃煇庭各3年10月徒刑。案件正由台灣高等法院審理中。

監察院於106年間彈劾蔡崇文，並移送懲戒。懲戒法院日前判決蔡崇文撤職，並停止任用2年。台北市政府將吳崇雄、潘昇達、黃煇庭移送懲戒，懲戒法院日前判決3人撤職，並停止任用1年。可上訴。（編輯：李錫璋）1110905