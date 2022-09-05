愛狗人士不滿遭罰 爬上3樓高遮雨棚表訴求獲救

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

桃園愛媽狗園出現大量犬隻遺骸，負責人李姓女子近日遭開罰且將被移送法辦。李女5日爬上新北市民廣場3層樓高遮雨棚表達訴求，最後被消防人員以雲梯車救下並送醫。（民眾提供）中央社記者高華謙傳真 111年9月5日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙新北5日電）愛狗人士李姓女子近日遭開罰且將被移送法辦。李女今天爬上新北市市民廣場3層樓高遮雨棚表達訴求，最後被消防人員以雲梯車救下。

愛媽狗園在桃園因遭人檢舉，李姓女子近日轉移犬隻到新北市。新北市政府動物保護防疫處8月底前往稽查，發現犬隻消瘦且沒絕育，3隻狗死亡且其中1具已成白骨，緊急造冊132隻狗並投藥治療。

新北市府動保處2日表示，將依動物保護法、動物傳染病防治條例將李女移送法辦，開罰新台幣20萬3000元罰鍰，並列入黑名單，終身不得再飼養及認養狗；132隻狗則全數沒入，責付流浪動物之家基金會原址飼養。

李女今天下午爬上新北市民廣場3層樓高遮雨棚表達訴求，新北市政府消防局獲報後立即出動雲梯車與30名消防隊員前往救援。經新北動保處長楊淑方與消防人員等不斷向李女溝通，最後在下午3時許以雲梯車救下李女並送醫。

動保處說，李女疑因無法接受被列為黑名單、終身不得再飼養與認養犬隻，及開罰金額過高，才表達訴求爬上遮雨棚。

動保處表示，目前先穩定當事人情緒，呼籲外界給予空間，現在首要做的事是照顧犬隻並安置好所有的狗。（編輯：方沛清）1110905