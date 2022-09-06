農委會水保局台中分局官員喝花酒收賄 5人遭判刑

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（中央社記者蘇木春台中6日電）農委會水保局台中分局前秘書楊燕山等5名公務員，辦理標案時接受廠商喝花酒、性招待或收受賄款，讓工程得以順利驗收，台中地院審理後判處5人，9年6月至1年10月徒刑，可上訴。

台中地院判決書指出，農委會水土保持局台中分局前秘書楊燕山、前治理課長兼正工程司林勇州、前治理課副工程司許朝欽、前治理課助理工程員許瑞麟及前保育推廣課工程員王建忠，於民國108年3月至109年6月間，辦理水保局「108年度流域綜合治理計畫」等細部工程。

辦理標案期間，楊燕山等5人被控前往台中、宜蘭等地酒店或私人招待所，接受陳姓男子等9名廠商招待有女陪侍、提供傳播妹陪侍的邀宴共計11次，不法利益達新台幣25萬餘元，楊燕山另接受業者性招待5次，讓業者得以在工程驗收順利通過。

林勇州並在辦理標案時，接受廠商賄賂12萬餘元，另外，楊燕山、許朝欽及許瑞麟接受廠商酒店及住宿招待，還詐領差旅費。

案經台中地檢署接獲檢舉後，指揮法務部廉政署、調查局中部機動工作站、台中市調查處及南投縣調查站共同偵辦，並依違反貪污治罪條例等罪將楊燕山等5人起訴。

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台中地院審理後，法官認為楊燕山等5人本應遵守公務員相關規範，卻未能廉潔自持、盡忠職守，收受承攬廠商或相關人員招待飲宴等不正利益，嚴重破壞官箴，並損及全國公務員信譽操守及政府形象。

法官審酌除林勇州外，其餘人皆坦承犯案、繳回犯罪所得，判處楊燕山2年10月、褫奪公權3年，林勇州9年6月、褫奪公權5年，許朝欽2年、褫奪公權2年、緩刑3年並向公庫支付40萬元，許瑞麟1年11月、褫奪公權2年、緩刑2年並向公庫支付25萬元，王建忠1年10月、褫奪公權1年、緩刑2年並向公庫支付15萬元，全案可上訴。（編輯：卞金峰）1110906