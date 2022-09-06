台中狼師案 議員張耀中再爆有數學小助教受害

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台中狼師案持續延燒，民進黨台中市議員張耀中（中）等人6日在記者會中指出，已有數名學生向校方供稱受害，其中一人還是今年剛畢業的「數學小助教」，尚在追訴期限內。（張耀中提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年9月6日

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（中央社記者郝雪卿台中6日電）針對台中市狼師案，民進黨台中市議員張耀中今天表示，已有數名學生向校方供稱受害，其中1名學生是今年剛畢業的「數學小助教」，還在追訴期限內，盼讓加害人受司法制裁。

台中市教育局則回應，目前學校雖尚未接獲校園性別事件申請調查或檢舉案，不過教育局會主動了解，持續關心，提供相關協助並依法辦理。

台中市黃姓教師被檢舉在25年前擔任導師時性侵A女，接著人本基金會也接獲2名受害人檢舉，黃師已經台中市性平委員會決議予以解聘、永不錄用及沒有退休金，而張耀中今天則透過新聞稿指稱，受害學生恐不斷增加，已有數名黃師目前任職學校畢業生向校方供稱自己是受害人。

張耀中表示，據他了解，已有數名學生向校方供稱受害，其中1名學生是今年剛剛畢業的「數學小助教」。黃師擔任校長時，從2015年開始建立這個教學方法，選擇班上數學優異學生在午休或假日私下開班授課，並且成為班上的「數學小助教」。該學生向校方供稱自己受害，黃校長還曾帶她到校長的住處。

張耀中說，另外1名目前已在大學唸書的學生也供稱受害，但是這名學生因為有其他考量，是否由校方通報教育局目前尚在考慮中。

張耀中指出，性侵案發生迄今，在黃姓教師任職學校的學生間多所討論，有畢業班學生在Dcard中說，自己也是數學小助教，校長曾不只一次摸她的頭，讓她感覺非常不舒服。更有學生表示，自己在被校長肢體碰觸後感覺不舒服，曾經向學務處生教組反映，但是未見校方有任何作為。

張耀中認為，目前所掌握的數學小助教及還在唸大學的受害人，2人受害時間都還在刑法規定的20年追訴期限內，希望2人可以提出檢舉，讓狼師在接受行政處分後，也能接受法律制裁。

由於台中市教育局日前針對女學生（A女）案件，向台中地檢署提出告發，被外界質疑案件已超過刑法追訴期，全案目前正由檢方調查釐清。針對今天又爆出有2名被害人，檢方表示，待收到相關案件後將啟動調查偵辦。

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台中市長盧秀燕下午出席台中女力治理論壇接受媒體聯訪時指出，此案還未結束，感謝教育局及性平委員會，即使是25年前的案子也積極追查，確定有犯罪事實，並作出教育界最嚴厲處分。

盧秀燕表示，檢舉人25年前只是孩子，市府也將此案移送法辦，讓狼師面對司法審判。該案尚未告一段落，可能還有潛在受害者，希望潛在受害者勇於出面檢舉，法網恢恢，讓犯法的人面對法律制裁，肇事校長在25年內可能不只侵犯檢舉人，還有其他受害者，該案會繼續追查，即使是25年前、30、40年前發生的案子，只要是犯罪，一定全力追查。（編輯：謝雅竹）1110906