台中性侵案黃師遭解聘 教部：相關事件須併案調查

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（中央社記者陳至中台北2日電）台中市黃姓教師遭檢舉25年前長期性侵女學生，中市性平會經調查決議解聘黃師。教育部今天晚間表示，將持續追蹤進度，並要求中市教育局須「併案調查」黃師涉及的其他被害人案件。

人本教育基金會日前接獲投訴，黃姓教師在25年前擔任國中資優班導師時，利用權勢性侵女學生（以下稱A女），並威脅不得分手或公開此事，否則將進行報復，女學生受害時間長達4年多。

今天有17名A女的國中同學連署，寫公開信給教育部長潘文忠，希望督導台中市政府做出公平公正處遇。教育部晚間以文字回應中央社，已獲知公開信，並立即函請台中市政府教育局依法調查，提供當事人必要的輔導和協助。

教育部表示，已請台中市教育局針對本案成立單一受理窗口，全面清查有無其他受害者，提供相關輔導與法律協助措施。教育部具體要求：「針對現有新增疑似被害人採行併案調查方式，由該局執行調查程序。」

台中市教育局今天稍早發出新聞稿，性平會歷經4個月時間調查，至少5次約談相關人員，今天結果出爐予以黃師重懲，包括解聘、永不錄用，沒有退休金。

對此，教育部表示，將持續追蹤台中市政府教育局對黃師涉及的其他被害人案件的調查辦理進度，督導教育局依法妥善處置，維護當事人權益。

人本教育基金會晚間發出新聞稿，肯定性平會的決議，但強調這起案件不是解聘黃師就可結案，中市府應擴大調查黃師任教過的3所學校和1所補習班，並採併案調查。（編輯：陳政偉）1110902