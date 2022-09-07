疑涉賄選 宜蘭縣羅東鎮長吳秋齡遭約談

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（中央社記者沈如峰、王朝鈺宜蘭縣7日電）宜蘭檢調昨天派員搜索宜蘭縣羅東鎮公所，將鎮長吳秋齡等人帶回偵訊。據了解，檢調這次偵辦疑似與賄選案有關。

檢調人員昨天到羅東鎮公所鎮長室搜索，並將吳秋齡、鎮公所主秘蔡宜潔、行政室主任趙竑勳及教育界人士等帶回法務部調查局宜蘭縣調查站釐清案情。

據了解，吳秋齡今年3月與多名教育人士餐敘，被人檢舉送酒疑似賄選。

吳秋齡昨天深夜從宜蘭縣調查站被帶往宜蘭地方檢察署複訊時，媒體追問，是否是政治操作或迫害？她說，選舉選到這樣很無言，很錯愕竟遭約談，且還是今年3月的事情，真的很無言，但還是要面對接受調查，把事情解決。

她表示，真的對家長會長與校長很抱歉，當初是希望藉由感恩餐會，聽聽看他們對教育有什麼建議，當然鎮公所沒有辦法做很多，但像是班班有冷氣、防疫隔板、藝術紮根補助、社團補助等鎮公所福利政策，其實這些還是對學校有些幫忙，教育環境雖沒辦法向台北那樣，但鎮公所會持續努力。

中國國民黨籍吳秋齡曾任3屆宜蘭縣議員，4年前當選羅東鎮長，這次再度獲得提名尋求連任。

宜蘭地檢署指出，昨天確有執行專案，但基於偵查不公開，目前不便透露相關案情，等到偵查告一段落，會再對外說明，全案將朝違反公職人員選舉罷免法偵辦。（編輯：陳政一）1110907