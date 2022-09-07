鍾小平立委初選保證金沒收案 法院判國民黨返還

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（中央社記者劉世怡台北7日電）台北巿議員鍾小平於108年繳交新台幣50萬元保證金登記參加國民黨立法委員黨內初選，國民黨以他違紀參選沒收保證金。鍾男提告請求返還。台北地院二審今天仍判國民黨應返還。

民國108年第10屆立法委員選舉台北市第5選區（萬華區、中正區廈安里等21個里）國民黨立委初選，但黨內發生糾紛，因此改由黨中央接手協調，決議由前立委林郁方和台北市議員鍾小平2人以全民調決勝負。林郁方以平均支持度52.595%，勝過鍾小平47.405%。鍾小平一度對外宣布退黨，擬以無黨籍身分投入立委選舉。

鍾小平提告主張，他在108年4月22日登記參加國民黨立委黨內初選，並繳交50萬元保證金給國民黨台北市委員會，他沒有違紀參選，國民黨應依規定退還50萬元保證金。

台北地方法院一審認定，依相關規定已將違紀參選特定為「如未獲提名而參選」，並就「違反約定」與「違紀參選」的違規態樣做不同處理，前者為黨紀處分，後者則不予退還保證金。

一審認為，鍾小平未獲國民黨提名後，並未參選立法委員等情，有鍾小平提出的台北市第五選區立法委員選舉結果可佐證，因此鍾小平並沒有構成所稱「違紀參選」情事，因此請求返還保證金，洵屬有據。

一審判國民黨應返還50萬元，國民黨不服提起上訴，台北地院二審今天駁回。（編輯：方沛清）1110907