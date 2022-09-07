更多編輯台推薦新聞：
南極末日冰川消融快於預期 恐使海平面升逾1公尺危及4成地球人口
國際

南極末日冰川消融快於預期 恐使海平面升逾1公尺危及4成地球人口

影片／傘兵秦良丰用盡全身力氣學步車復健 父高興又不捨
政治

影片／傘兵秦良丰用盡全身力氣學步車復健 父高興又不捨

特拉斯內閣要職種族多元 無白人男性或將創英國歷史紀錄
國際

特拉斯內閣要職種族多元 無白人男性或將創英國歷史紀錄

雪隧中秋試辦10種模式色彩燈光 高公局：降低駕駛焦躁與疲倦
生活

雪隧中秋試辦10種模式色彩燈光 高公局：降低駕駛焦躁與疲倦

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
直播／本土4萬1021例 增26死、104例中重症
首頁 / 社會
國民黨
新聞專題
國民黨3/300
首頁 / 社會

鍾小平立委初選保證金沒收案 法院判國民黨返還

2022/9/7 12:59
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北7日電）台北巿議員鍾小平於108年繳交新台幣50萬元保證金登記參加國民黨立法委員黨內初選，國民黨以他違紀參選沒收保證金。鍾男提告請求返還。台北地院二審今天仍判國民黨應返還。

民國108年第10屆立法委員選舉台北市第5選區（萬華區、中正區廈安里等21個里）國民黨立委初選，但黨內發生糾紛，因此改由黨中央接手協調，決議由前立委林郁方和台北市議員鍾小平2人以全民調決勝負。林郁方以平均支持度52.595%，勝過鍾小平47.405%。鍾小平一度對外宣布退黨，擬以無黨籍身分投入立委選舉。

鍾小平提告主張，他在108年4月22日登記參加國民黨立委黨內初選，並繳交50萬元保證金給國民黨台北市委員會，他沒有違紀參選，國民黨應依規定退還50萬元保證金。

台北地方法院一審認定，依相關規定已將違紀參選特定為「如未獲提名而參選」，並就「違反約定」與「違紀參選」的違規態樣做不同處理，前者為黨紀處分，後者則不予退還保證金。

一審認為，鍾小平未獲國民黨提名後，並未參選立法委員等情，有鍾小平提出的台北市第五選區立法委員選舉結果可佐證，因此鍾小平並沒有構成所稱「違紀參選」情事，因此請求返還保證金，洵屬有據。

一審判國民黨應返還50萬元，國民黨不服提起上訴，台北地院二審今天駁回。（編輯：方沛清）1110907

鍾小平
罷昶團體發言人高毓安 將以無黨籍參選北市議員 民眾陳情遭勸離 北市警局：維安標準一致無處理不當
林郁方
觀察中共軍演 專家：若台海爆發衝突外援介入困難
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
白色貨櫃變身競總 林為洲結合環保美學不印文宣