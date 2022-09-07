與男網友結婚須先匯款 台中47歲婦險被騙400萬

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台中市鄭姓婦人（左3）日前透過社群交友軟體認識一名男網友，對方聲稱想跟鄭婦結婚，但要求她先匯款，鄭婦赴銀行時被行員察覺有異，通報警方到場勸說，成功阻詐。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 111年9月7日

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（中央社記者蘇木春台中7日電）台中市鄭姓婦人日前透過社群交友軟體認識男網友，對方聲稱要跟鄭婦結婚但須先匯款，鄭婦到銀行要約定轉帳給陌生帳戶，行員察覺有異報案，經警方勸說才成功阻詐400萬元。

台中市警察局第一分局今天發布新聞稿表示，西區派出所巡佐林漢嘉、警員吳承澔日前接獲轄內自由路上某銀行通報，有婦人疑似遭詐騙，警方獲報立即到場，發現為感情詐騙案，在警方與行員勸說下共同阻詐成功。

警方到場了解發現，47歲鄭婦稱先前曾使用社群交友軟體，在網路上認識一名男網友，認識不久後兩人相談甚歡進而論及婚嫁，互稱「老公、老婆」，男子稱想與鄭婦結婚，並要求鄭婦先至銀行辦理約定轉帳匯款。

鄭婦先前往第一間銀行辦理成功，約定轉帳3個陌生帳戶共新台幣200萬元，又到自由路上某銀行，同樣要設定約定轉帳200萬元至3個陌生帳戶時，經陳姓行員詢問辦理原因後，懷疑鄭婦疑遭詐騙，立即通報警方到場。

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警方告知鄭婦，詐騙集團常利用話術或人性弱點，在網路上才認識沒多久就交往、甚至論及婚嫁，當受害者投入感情後，對方便會佯稱「因為我們是伴侶，所以你要匯錢給我」等語，鄭婦這時才驚覺遭詐，警方並及時協助婦人通報第一間銀行帳戶止付，前後順利阻詐400萬元。

婦人與警方至派出所製作報案資料途中，詐騙集團成員還撥打鄭婦電話並直呼「老婆」，員警接起電話嗆「我是她男友，你要找她幹嘛」，對方發現詐騙遭拆穿，立刻掛斷電話。鄭婦事後表示，還好有行員機警察覺及警方到場及時阻詐，自己的存款才未落入詐騙集團口袋。（編輯：陳仁華）1110907