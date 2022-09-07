稱挺林昶佐攤商賣萊豬 網友一審獲無罪

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（中央社記者劉世怡台北7日電）台北市東門市場張姓女豬肉攤商去年在臉書專頁上為立委林昶佐發聲，遭網友嗆聲賣萊豬，張女提告，檢方起訴網友。台北地院日前認定，張女對公共事務應有較高忍受，判網友無罪。

檢警調查，劉姓網友於去年7月3日在張女臉書（Facebook）粉絲專頁「采婕Charlene（東門信義肉舖）」留言表示，「豬肉妹、被起底，原來就是閃尿團隊的一員！閃尿那麼挺萊豬，妳賣的一定是萊豬！」張女提告加重誹謗等罪。

劉男在偵訊時辯稱，當時政府已開放萊豬，賣萊豬並不犯法，他並非在說張女違法；另外，劉男認為，他質疑張女販賣萊豬屬合理評論。

檢察官偵辦後認為，張女並非政治人物，不需要承受公眾檢視與質疑，張女肉攤有台灣豬認證，並沒有販售進口肉品，劉男言論帶有負面意涵的「閃尿」字眼，屬於情緒發言，並非合理評論，且影響張女商譽，將劉男起訴。

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一審台北地方法院審理後，合議庭認為，劉男指控張女販賣萊豬時，既已同時陳述他的根據，且這些根據事實並無經刻意捏造、虛假的情形，劉男行為仍不符合誹謗「真正惡意」要件，他的言論透過言論自由市場篩檢淘汰即可，如以刑罰相繩，實在已違反比例原則。

一審指出，張女雖非典型政治人物，但是從卷內她在社群網站發表多篇關於市場管理議題的貼文及各家媒體對她有多篇報導、專訪等情形觀之，她已屬密切參與公眾議題，並藉此積累名氣再對公共事務領域具有一定程度影響的公眾人物，因此對他人指謫應具較高程度的忍受義務，而本案所涉「萊豬」爭議，絕對是屬於案發時國人最為關心的政治性議題，劉男的言論仍應受較高程度保障，因此判決無罪，全案可上訴。（編輯：張銘坤）1110907