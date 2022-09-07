台中公園日月湖發現女浮屍 警比對身分釐清死因

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台中市台中公園日月湖7日上午被發現有1具女性浮屍，消防局獲報將遺體打撈上岸，初步研判已死亡多時，警方正在比對身分，並報請檢方相驗釐清死因。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 111年9月7日

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（中央社記者蘇木春台中7日電）台中市台中公園日月湖今天上午發現有1具女性浮屍，消防局獲報將遺體打撈上岸，死者未帶證件、身穿淺紫色上衣、黑色長褲並留有長髮，警方正比對身分，並報請檢方相驗釐清死因。

台中市消防局今天發布新聞訊息表示，今天上午7時12分接獲警方轉報，中區台中公園日月湖中，發現有女子趴於湖面水中不動，派遣中區、大誠分隊，出動消防車5輛、救護車1輛與消防人員20名前往處理。

消防人員表示，到場後將水中的女子拉至岸上，該女子目視約40多歲，已明顯死亡未送醫，後續交由警方處理。

台中市警察局第二分局告訴中央社記者，死者身上未攜帶證件，身穿淺紫色上衣、黑色長褲並留有長髮，打撈上岸時遺體腫脹變形，初步研判已死亡多時。

警方調閱近日周邊監視器，查無死者進入公園的確切時間，目前正比對失蹤人口資料，並報請檢察官會同法醫相驗遺體以釐清死因。（編輯：謝雅竹）1110907