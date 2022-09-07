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國3嘉義民雄段21車追撞釀2傷 車流一度回堵3公里

2022/9/7 17:50（9/7 18:56 更新）
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國道3號北上民雄路段7日下午疑因強降雨勢，陸續在6處發生21輛自小客車追撞事故，2人輕傷拒絕送醫。（警方提供）中央社記者黃國芳傳真 111年9月7日
國道3號北上民雄路段7日下午疑因強降雨勢，陸續在6處發生21輛自小客車追撞事故，2人輕傷拒絕送醫。（警方提供）中央社記者黃國芳傳真 111年9月7日
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（中央社記者黃國芳嘉義縣7日電）國道3號北上嘉義民雄路段今天下午疑因強降雨勢，陸續在6處發生21輛自小客車追撞事故，2人輕傷拒絕送醫，當時車流回堵約3公里，全線已於下午近5時恢復通車。

國道公路警察局第八公路警察大隊今天發布訊息指出，國道3號北上284.4公里（嘉義民雄路段）附近，於下午3時35分左右，在往北2公里內的6處發生輕微交通事故，經警方前往現場處理，計有21輛自小客車追撞。

嘉義縣消防局據報，調派救護車前往，現場有2名民眾輕傷，但傷勢輕微，均拒絕送醫。

警方表示，肇事現場後方車流回堵約3公里，警方在場指揮交通，且由工務段清理路面，已於下午4時56分左右恢復全線通車。

警方指出，中央氣象局下午發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，嘉義縣市等地有局部大雨發生，當時事故現場有強降雨勢，疑因雨中視線不佳發生追撞。（編輯：謝雅竹）1110907

國道3號北上民雄路段7日下午疑因強降雨勢，陸續在6處發生21輛自小客車追撞事故，警方表示，肇事現場後方車流回堵約3公里，警方在場指揮交通，且由工務段清理路面，全線下午近5時恢復通車。（警方提供）中央社記者黃國芳傳真 111年9月7日
國道3號北上民雄路段7日下午疑因強降雨勢，陸續在6處發生21輛自小客車追撞事故，警方表示，肇事現場後方車流回堵約3公里，警方在場指揮交通，且由工務段清理路面，全線下午近5時恢復通車。（警方提供）中央社記者黃國芳傳真 111年9月7日
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