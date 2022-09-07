中市性平會維持原決議 黃師解聘永不錄用無退休金

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中7日電）「台中房思琪」案，台中市黃姓教師25年前涉性侵女學生，中市性平會日前決議予以解聘、永不錄用，沒有退休金，因黃師無新證據足以影響調查結果，今天性平會維持原決議。

黃師遭控在25年前擔任國中資優班導師時，利用權勢性侵女學生並威脅不得分手或公開此事，否則將報復。女學生（A女）受害時間長達4年多。人本教育基金會目前接獲3名受害者陳情。該案被稱為「台中房思琪」案。

台中市性別平等委員會2日審議調查報告出爐，決議予以黃師嚴懲，解聘、永不錄用、沒有退休金。今天再次召開性平會給予當事人書面陳述機會，因黃師無新證據足以影響調查結果，確認維持原決議。

台中市教育局發布新聞稿指出，性平會調查小組由中央性平委員人才庫選出，學者、專家、律師等17人，5次約談相關人員，經4個月的調查，在法定期限內完成並做出懲處。調查期間主動向檢方告發，後續黃師得面對司法追究刑責。

對於教育局維持原決議，民進黨籍市議員張家銨表示，不意外，市長盧秀燕多次稱要嚴懲，只是掩飾對此案荒腔走板的違法行政程序，此案後續還需回原學校召開教評會後才生效，生效後有30天申覆期，這些才是關鍵。

人本教育基金會中部辦公室主任曾芳苑指出，該案應在移送回學校做最後決議後才能宣布，教育局在程序上違法、有瑕疵，恐將導致申覆成功率高。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

關於檢舉人身分遭洩露，A女透過人本發聲，她表示，教育局長指是因為她發表聲明，才導致黃師知道她的身分，不符事實，她的聲明稿在8月17日記者會、8月29日由人本教育基金會提出，但黃師的騷擾卻在7月份即開始，希望教育局能進行普查、併案調查，還原真相。

對此，教育局透過文字稿回覆，目前相關學校調查信陸續寄出超過2000份，呼籲有類似經歷的受害者勇敢站出來檢舉，教育局一定追究到底。（編輯：陳清芳）1110907