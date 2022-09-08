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前沃草執行長柳林瑋涉猥褻女子 最高院判8月定讞須入獄服刑

2022/9/8 11:48（9/8 12:18 更新）
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前沃草執行長柳林瑋（圖）涉猥褻女子案，最高法院8日駁回上訴，全案定讞，柳林瑋須入獄服刑。（中央社檔案照片）
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（中央社記者林長順台北8日電）前沃草執行長柳林瑋涉強吻3女子案，二審認定對A女行為構成強制猥褻，判刑8月，其他涉案部分判無罪；最高法院今天駁回上訴，全案定讞，柳林瑋須入獄服刑。

A女民國106年在社群網站臉書（Facebook）撰文指遭「L醫生」強吻；外界認為A女影射柳林瑋。柳林瑋當時否認，並提告A女妨害名譽，但檢方不起訴處分。

A女告柳林瑋強制猥褻罪，另有女子看到A女臉書後，提到自己有類似遭遇。檢方偵辦後，發現除A女，另有2名被害女子，108年以3個強制猥褻罪起訴柳林瑋。

台灣台北地方法院認定3名被害人互不認識，卻都對柳林瑋有類似指控，更可認定被害人所述被害情節非虛構，依3個強制猥褻論罪，分別判處柳林瑋8月、8月、9月徒刑，應執行1年6月徒刑。

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柳林瑋不服，提起上訴。台灣高等法院指出，A女案發後確實內心震撼，刻意迴避柳林瑋，事後面對柳林瑋態度與精神症狀變化，認定柳林瑋確實對A女有強制猥褻行為，判刑8月。

高院認為，柳林瑋因主觀認為與B女存有曖昧，試探進一步發展親密關係，互動過程自然；C女案發前與柳林瑋已密切聯繫，案發當天分別後，彼此互動自然，甚至約下次見面，柳林瑋涉強制猥褻B女、C女部分改判無罪。（編輯：李明宗）1110908

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