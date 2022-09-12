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龍巖創辦人李世聰夫婦涉侵占2170萬元 獲不起訴

2022/9/12 12:09（9/12 12:42 更新）
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龍巖公司創辦人李世聰。（中央社檔案照片）
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（中央社記者林長順台北12日電）龍巖公司創辦人李世聰、劉萍夫婦被控侵占龍巖公司或龍巖基金會新台幣2170萬元。台北地檢署偵查終結，將2人不起訴處分。劉萍另涉盜蓋印文，被檢方依偽造文書罪起訴。

檢調獲報，李世聰涉嫌自民國102年至104年間，透過公益捐款名義，將龍巖公司款項輾轉移轉到福澤基金會名下，再轉供李、劉私用，每年300萬元。李世聰另被控於105年至108年間侵占龍巖基金會資金，每年300萬元，其中，107年間侵占370萬元，合計2170萬元。

檢方調查，福澤基金會於102年至108年間接受龍巖公司或龍巖基金會捐助，都經過龍巖基金會充分討論評估後決議通過，並非李世聰夫婦可以一手主導，董事會決議也沒有受到李世聰等2人的不當指示或干涉。

檢方查出，福澤基金會於102年至108年間確實有舉辦各項公益活動，活動總支出合計2755萬餘元，超過捐款金額，雖然公私帳混同並未明確區分，但無法認定李世聰等2人有侵占犯意，將2人不起訴處分。

不過，檢方偵辦期間，發現劉萍為編製福澤基金會年度預算書及業務計畫書時，在文件上涉盜蓋高姓董事的印文，今天依偽造文書罪起訴劉萍。（編輯：戴光育）1110912

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