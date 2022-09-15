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保一總隊警員涉經營賭場 記一大過報警政署

2022/9/15 11:13
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（中央社記者劉建邦台北15日電）新北市警方日前查緝地下賭場，發現其中1名負責人朱姓男子是現任保一總隊警員。保一總隊今天表示，已記朱姓警員一大過陳報警政署，後續依檢方偵結，再從嚴議處。

警政署保安警察第一總隊發布新聞資料指出，新北市警察局樹林分局3日深夜11時30分許查獲一處民宅，由承租人邀集不特定賭客到賭博場所，經查保一總隊朱姓警員在場。

保一總隊表示，經樹林分局調查相關事證後，以涉犯公務員包庇賭博等罪嫌，警詢後把朱姓警員移送新北地檢署偵辦，檢方訊後以新台幣5萬元交保。

保一總隊指出，朱姓警員承認參與賭博，但否認經營或牟利行為。

警方說，26歲朱姓警員是民國107年考取警察特考班，109年8月支援新北市警察局新莊分局執行無毒校園專案工作，今年5月2日歸建保一總隊。

保一總隊表示，針對朱姓警員涉足職業賭場，已記一大過，並陳報警政署，後續依檢方偵結情形，再從嚴議處、追究督考責任。

保一總隊指出，若調查不法屬實，嚴重影響警譽，當事人及相關人員責任，將依警察人員獎懲標準、端正警察風紀實施規定、公務人員考績法等相關規定辦理，嚴懲不貸。（編輯：方沛清）1110915

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