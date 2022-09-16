夜店殺警後又涉命案 男子李聿鈞再遭判11年

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北16日電）男子李聿鈞民國103年涉嫌夜店殺警案被判刑10年6月。107年又與男子林明杰涉嫌林森北路命案後潛逃中國，刑事局去年底將2人押解返台。法院依殺人罪判李、林11年、14年徒刑。

男子曾威豪等人於民國103年9月13日凌晨，在台北松壽路一家夜店與安管人員衝突，男子蕭叡鴻糾眾前往尋釁鬥毆；員警薛貞國得知後到場處理，被曾威豪等「中山好青年」群組成員圍毆致死。

全案經法院審理後，已有多名被告被判決定讞，但有部分被告因未到案遭通緝，檢警陸續逮捕歸案。其中，李聿鈞被法院判刑10年6月，案發後偷渡中國後，涉他案被中國公安逮捕，去年底服刑期滿。

刑事局去年12月間派員到中國四川省成都市押解李聿鈞返台，經COVID-19（2019冠狀病毒疾病）檢疫、隔離後解送到北檢歸案。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

檢警查出，李聿鈞在夜店殺警案後，另涉嫌發生於107年9月間的林森北路酒吧命案，同案6名被告已陸續被起訴、判刑，李聿鈞與林明杰則潛逃中國，去年底被刑事局押解返台歸案。台北地檢署依殺人罪嫌起訴2人。

台北地方法院審理後，認為李、林犯行明確，造成被害人家屬身心受創、家庭破碎，承受白髮人送黑髮人，天人永隔之痛，且犯後潛逃出境，逃避追緝，惡性重大，審酌李聿鈞已賠償新台幣80萬元，分別判林明杰14年徒刑、李聿鈞11年徒刑，可上訴。（編輯：方沛清）1110916